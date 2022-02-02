Гаишники избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции

В Санкт-Петербурге два инспектора ГИБДД избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции.

Конфликт вспыхнул между 24-летним лейтенантом уголовного розыска Аленой Юдиной из 37-го отдела полиции Василеостровского района и двумя лейтенантами ГИБДД того же района — 34-летним Александром Колесниковым и 25-летним Дмитрием Перенюком.

Сотрудники ГИБДД около 23:00 31 января привезли в отделение задержанного мигранта вместе с его машиной.

Инспекторы припарковали автомобили на служебной парковке так, что перегородили выезд всем остальным.

Юдина должна была выехать из отделения по вызову. Она попросила инспекторов отогнать машины, чтобы освободить проезд.

Во время разговора «дело дошло до непарламентских выражений», после чего обиженные инспекторы потребовали у девушки служебное удостоверение, пишет Telegram-канал Mash. Лейтенант отказалась и вернулась в свой отдел. Однако сотрудники Госавтоинспекции пошли за ней.

В итоге словесная перепалка переросла в драку. Мужчины жестко задержали сотрудницу угрозыска, сломав ей руку, пишет Газета.Ru. Сейчас девушка в больнице, инспекторы ГИБДД задержаны, против одного из них завели уголовное дело.

Сам полицейский успел подать рапорт о нарушении общественного порядка против оперативницы Юдиной, передает Telegram-канал Baza.

Он рассказал, что младший лейтенант «нетактично общалась» с задержанным гражданином Узбекистана, которого привезли гаишники.

После этого, как пишет Колесников, они с коллегой указали на это Юдиной, а она накинулась с оскорблениями на них. Сотрудник ДПС попросил привлечь оперативницу к ответственность по статье «Оскорбление представителя власти».

Как сообщили в главке МВД, всех троих уже уволили — «по дискредитирующим основаниям».