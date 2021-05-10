Гараж для автобусов загорелся в барнаульской промзоне

Возгорание случилось по адресу проспект Космонавтов, 53.
Пожарные сумели не допустить распространения огня.
Гараж для автобусов горел в Барнауле.
vk.com/incident22.
Возгорание потушено, пострадавших нет.
Пожар произошел в гаражном боксе для автобусов в промзоне Барнаула днем 10 мая, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Возгорание случилось по адресу проспект Космонавтов, 53.
Пожарные сумели не допустить распространения огня.
Возгорание потушено, пострадавших нет.
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