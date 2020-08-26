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Происшествия

«Газель» перевернулась и улетела на клумбы в результате крупного ДТП в центре Барнаула

В историческом центре Барнаула произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в центре Барнаула.
ДТП в центре Барнаула.
vk.com/incident22.

ДТП случилось на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Два автомобиля оказались фактически под рекламным щитом с надписью «Герои с нашего двора».

«Участники ДТП — автомобиль марки Mercedes и „Газель“. В результате „Газель“ опрокинулась на бок», — рассказали очевидцы.

Как уточняют в интернет-сообществе «Барнаул 22», также посреди дороги стоит внедорожник. Возможно, это третий участник ДТП.

На место происшествия приехали медики, пожарные и спасатели. О пострадавших неизвестно, как и о причинах аварии.

Ранее в Барнауле автомобиль сбил 73-летнего мужчину, который переходил дорогу рядом с зеброй, но не по ней.

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