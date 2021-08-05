«Газом пахнет на весь район»: в центре Барнаула произошло ЧП на газопроводе

Повреждения произошло в результате земляных работ.
Газовики оперативно отключили потребителей в районе, ограниченном ул. Гоголя, пр. Строителей, Красноармейский, пер. Малый Прудской, сообщили в администрации города.
В зоне отключения более тысячи домовладений и 100 административных зданий.
«Газом пахнет на весь район», — пишут в группе Barnaul22 очевидцы с места ЧП.
На месте работают сотрудники «Русьэнерго», ГИБДД и администрации района.
Движение электротранспорта по Челюскинцев и автотранспорта по Челюскинцев и ул. Партизанская перекрывали, но уже восстановили.