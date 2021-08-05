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Происшествия

«Газом пахнет на весь район»: в центре Барнаула произошло ЧП на газопроводе

В Барнауле устраняют повреждение магистральной газовой трубы на пересечении ул. Партизанская и Челюскинцев.

Повреждение на магистральном газопроводе в Барнауле.
Повреждение на магистральном газопроводе в Барнауле.
Скриншот видео Николая Косинцева / Barnaul22

Повреждения произошло в результате земляных работ.

Газовики оперативно отключили потребителей в районе, ограниченном ул. Гоголя, пр. Строителей, Красноармейский, пер. Малый Прудской, сообщили в администрации города.

В зоне отключения более тысячи домовладений и 100 административных зданий.

«Газом пахнет на весь район», — пишут в группе Barnaul22 очевидцы с места ЧП.

На месте работают сотрудники «Русьэнерго», ГИБДД и администрации района.

Движение электротранспорта по Челюскинцев и автотранспорта по Челюскинцев и ул. Партизанская перекрывали, но уже восстановили.

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