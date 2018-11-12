Гендиректора «Алейского мясокомбината» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Генерального директора торгового дома «Алейский мясокомбинат» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, гендиректор умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. В налоговые декларации включили заведомо ложные сведения.

В 2015—2016 годах обвиняемый искусственно создал право на получение налоговых вычетов о якобы приобретенных товарах от двух коммерческих фирм на сумму более 32 млн рублей.

В действительности данную продукцию фирмы не поставляли и обязанности по уплате НДС не осуществляли. В связи с чем налог на указанную сумму не поступил в бюджетную систему Российской Федерации, что нанесло ущерб государству в особо крупном размере, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину. На имущество предпринимателя наложили арест на сумму более 9 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.