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Происшествия

Генерал-майор из Забайкалья погиб при подрыве автоколонны в Сирии

Российский старший военный советник — генерал-майор — погиб 18 августа в Сирии при подрыве колонны военной техники, передает «Интерфакс».

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии.
Из открытых источников.

Его посмертно представят к награде, заявили в Минобороны России.

Погибшим оказался Вячеслав Гладких. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», он был заместителем командующего 36-й общевойсковой армией и служил в Забайкальском крае. Звание генерал-майора получил в 2016 году.

При нападении пострадали еще двое военных, пишет Lenta.ru.

На обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство (СВУ). Это произошло возле нефтяного поля недалеко от города Дейр-эз-Зор. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии.

В военном ведомстве указали, что возьмут на себя всю необходимую помощь и поддержку семьи погибшего.

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