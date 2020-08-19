Генерал-майор из Забайкалья погиб при подрыве автоколонны в Сирии

Его посмертно представят к награде, заявили в Минобороны России.
Погибшим оказался Вячеслав Гладких. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», он был заместителем командующего 36-й общевойсковой армией и служил в Забайкальском крае. Звание генерал-майора получил в 2016 году.
При нападении пострадали еще двое военных, пишет Lenta.ru.
На обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство (СВУ). Это произошло возле нефтяного поля недалеко от города Дейр-эз-Зор. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии.
В военном ведомстве указали, что возьмут на себя всю необходимую помощь и поддержку семьи погибшего.