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5 ноября
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Происшествия

Генерал-покровитель рассказал о следователях, устроивших пьянку во время обыска в его особняке

Бывший начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась нелицеприятная надпись.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

«Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах „вор“», — заявил Дрыманов в Мосгорсуде.

Судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала СК РФ и несмотря на слова подсудимого, извинившегося за «некорректное поведение», закрыл заседание, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил закрыть дальнейший допрос Дрыманова», — огласил судья.

Зачистка

Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета.

Офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили, пишет mail.ru.

Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тыс. долларов.

Второй эпизод связан с получением им от своего зама Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство.

О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

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