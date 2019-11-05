Генерал-покровитель рассказал о следователях, устроивших пьянку во время обыска в его особняке

«Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах „вор“», — заявил Дрыманов в Мосгорсуде.