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25 сентября
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Происшествия

Генерала МВД подозревают в вымогательстве 100 млн рублей

Первого заместителя начальника ГУОООП МВД России, генерала-майора Александра Мельникова заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет РБК. Эти деньги должны были помочь закрыть уголовное дело московского предпринимателя.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Согласно материалам следствия, в январе-феврале этого года Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми сговорились и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб. В 2015 году на бизнесмена было заведено уголовное дело за мошенничество и рассматривалось в следственном управлении УВД по ЗАО ГУВД по Москве.

Следствие считает, что Мельников уговорил своего знакомого, замначальника следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева возобновить следственные действия по делу Панюшкина. В конце июля предприниматель согласился передать 100 млн руб. в обмен на копии документов по его уголовному делу.

Деньги должны были передать через посредника в два этапа: в августе 30 млн рублей, остальная сумма — после прекращения уголовного дела. Но в августе Панюшкин обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России.

22 августа посредники при передачи первой части взятки были задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД. 24 сентября был задержан генерал Мельников. Сейчас следствие ходатайствует об его аресте до 24 ноября, пишет ТАСС.

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