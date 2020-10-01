Генеральный директор транспортной компании заработал уголовное дело за махинации с налогом

Генеральный директор барнаульской компании, занимающейся перевозками товаров, стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с НДС. Компания не доплатила в бюджет налог на добавленную стооимость на общую сумму более 16 млн рублей, сообщили в краевом следственном комитете.

Компания применяла общий режим налогообложения и являлась плательщиком НДС.

По версии следствия, у гендиректора (фамилия не называется) возник умысел на включение в декларации по НДС заведомо ложных сведений.

Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы оказанных услугах компании. В действительности эти фирмы никаких транспортных услуг не оказывали.

Затем он включал в декларацию по НДС недостоверные сведения. В итоге компания не уплатила в бюджет более 16 млн рублей, что является крупным размером.

Идет заседание. Суд. Анна Зайкова

Руководителю компании предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 199 УК РФ (часть 1): уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере

Сам гендиректор в ходе следствия отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

На имущество обвиняемого следователем наложен арест. Расследование завершено, обвинительное заключение утвердил заместительпрокурора Алтайского края, дело направлено в суд, рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.