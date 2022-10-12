Генерального директора «Эко-комплекса» подозревают в хищении более семи миллионов рублей (обновлено)

Генерального директора акционерного общества «Эко-комплекс» Виктора Карла подозревают в хищении более семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Виктора Карла подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем растраты в особо крупном размере).

По данным следствия, Карл в 2019—2022 годах без оформления гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твердых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья.

Своими действиями генеральный директор «Эко-комплекса» причинил имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более семи миллионов рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Меру пресечения избирал Октябрьский районный суд — судья Шалабода Алексей Николаевич.

По месту его жительства и работы проведели обыски.

Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.