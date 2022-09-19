19 сентября
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Происшествия

Генерального экс-директора «Глобуса» подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий

Бывшего генерального директора «Комбината школьного питания — Глобус» подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

Генерального экс-директора "Глобуса" подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий
Генерального экс-директора "Глобуса" подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий
УФСБ по Алтайскому краю

В отношении генерального экс-директора Комбината школьного питания возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь своим положением, заключил договоры с несколькими фирмами возглавляемыми его близкими родственниками на заведомо невыгодных для Комбината условиях. Это продолжалось с 2016 года по 2021 год.

В результате его действий акционерному обществу и городу Барнаулу был причинен имущественный вред на сумму более 6 млн рублей.

Также фигурант дела предоставлял в безвозмездное пользование часть нежилого помещения, принадлежащего Комбинату, своим близким родственникам — владельцам нескольких обществ с ограниченной ответственностью. В следствие неуплаты арендных платежей, комбинат школьного питания не получил почти 11 млн рублей.

«Кроме того, ресурсоснабжающим организациям со счетов Общества были перечислены средства в сумме не менее 4,5 млн рублей в качестве коммунальных платежей за занимаемые родственниками бывшего гендиректора помещения», — сообщили в ведомстве.

Следствием в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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