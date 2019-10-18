Генералу Минобороны стало плохо после обвинения в хищении более 2,2 млрд рублей

Замначальника Генштаба Минобороны РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд рублей. Он попал в больницу, узнав о возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на свои источники.

По данным издания, следственные действия с генерал-полковником проходили в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В.Мандрыка, в который он попал после появления уголовного дела.

Следственные действия также проводятся с полковником Павлом Кутаховым, начальником управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ.

<Кутахова по ходатайству Главного военного следственного управления СКР арестовал 235-й гарнизонный военный суд, а Арсланову стало плохо и его поместили в госпиталь.>

Источники издания утверждают, что генерал-полковника госпитализировали с признаками гипертонического криза. В присутствии супруги и его адвоката ему предъявили обвинение.

Обвинение

Арсланову и Кутахову инкриминируют хищения, выявленные в рамках расследования дела бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком».

В 2013—2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровыми телекоммуникационным оборудованием оказанию услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Александром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 млн рублей, выяснили следователи.

Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки.

В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 млрд рублей.

Все пять фигурантов расследования признали вину и дали показания друг на друга. Одним из них стал бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, пишет znak.com.

По данным издания, показания на Арсланова и Кутахова дал именно он.

Генерал и полковник свою вину не признали. Доказать ее следствие планирует с помощью целого ряда экспертиз, уже назначенных в рамках расследования.