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Происшествия

«Прикрывали». Генпрокуратура заявила об умышленных поджогах сибирской тайги

Генпрокуратура РФ обнаружила факты намеренных поджогов лесов в Иркутской области. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами „прикрывали“ незаконные рубки», — заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Кроме того, заявление по этому поводу сделал прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. По его словам, региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Недостоверными были сведения о возгораниях, расстоянии до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Как заявил Федосов, именно по этой причине федеральные власти и профильные ведомства не успели адекватно отреагировать на ситуацию.

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке продлятся до осенних дождей — об этом рассказал Григорий Куксин, представитель Greenpeace России.

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