«Прикрывали». Генпрокуратура заявила об умышленных поджогах сибирской тайги

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами „прикрывали“ незаконные рубки», — заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Кроме того, заявление по этому поводу сделал прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов. По его словам, региональные власти искажали статистику по лесным пожарам.

Недостоверными были сведения о возгораниях, расстоянии до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Как заявил Федосов, именно по этой причине федеральные власти и профильные ведомства не успели адекватно отреагировать на ситуацию.

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке продлятся до осенних дождей — об этом рассказал Григорий Куксин, представитель Greenpeace России.