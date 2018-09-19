Герои на зоне. В алтайской колонии поставили пирамиду в честь погибших бойцов

На мероприятие в «пятерку» приехали представители городских властей, общественники, журналисты и даже епископ Алейский и Рубцовский Роман. Владыка освятил многоступенчатую пирамиду-обелиск. Каждая ступень олицетворяет собой веху в истории России, символ тех локальных войн и конфликтов, антитеррористических и боевых операций, в которых принимали участие российские воины.
Как рассказали в УФСИН России по Алтайскому краю, этот обелиск навсегда останется напоминанием заключенным и персоналу ИК-5 о том, какой ценой дается мирная жизнь, символом подвига российского воина.