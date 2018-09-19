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Герои на зоне. В алтайской колонии поставили пирамиду в честь погибших бойцов

В рубцовской «пятерке» — исправительной колонии № 5 — установили обелиск, посвященный памяти воинам, погибшим в локальных войнах. Памятник в виде пирамиды торжественно открыли в жилой зоне колонии.

В рубцовской колонии открыли памятник российским воинам.
В рубцовской колонии открыли памятник российским воинам.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

На мероприятие в «пятерку» приехали представители городских властей, общественники, журналисты и даже епископ Алейский и Рубцовский Роман. Владыка освятил многоступенчатую пирамиду-обелиск. Каждая ступень олицетворяет собой веху в истории России, символ тех локальных войн и конфликтов, антитеррористических и боевых операций, в которых принимали участие российские воины.

В рубцовской колонии открыли памятник российским воинам.
В рубцовской колонии открыли памятник российским воинам.
пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Как рассказали в УФСИН России по Алтайскому краю, этот обелиск навсегда останется напоминанием заключенным и персоналу ИК-5 о том, какой ценой дается мирная жизнь, символом подвига российского воина.

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