Герои на зоне. В алтайской колонии поставили пирамиду в честь погибших бойцов

В рубцовской «пятерке» — исправительной колонии № 5 — установили обелиск, посвященный памяти воинам, погибшим в локальных войнах. Памятник в виде пирамиды торжественно открыли в жилой зоне колонии.

На мероприятие в «пятерку» приехали представители городских властей, общественники, журналисты и даже епископ Алейский и Рубцовский Роман. Владыка освятил многоступенчатую пирамиду-обелиск. Каждая ступень олицетворяет собой веху в истории России, символ тех локальных войн и конфликтов, антитеррористических и боевых операций, в которых принимали участие российские воины.

В рубцовской колонии открыли памятник российским воинам. пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Как рассказали в УФСИН России по Алтайскому краю, этот обелиск навсегда останется напоминанием заключенным и персоналу ИК-5 о том, какой ценой дается мирная жизнь, символом подвига российского воина.