Правительство лишило беременных и несовершеннолетних добавок к питанию в СИЗО

Содержащиеся в СИЗО беременные женщины, кормящие матери и несовершеннолетние перестали получать доппродукты — творог, масло, сыр, молоко и овощи. Допрацион отменили постановлением правительства, заявили представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в УФСИН, пишет «Коммерсантъ».

По прежним правилам, несовершеннолетние в сутки получали 15 г масла и сыра, 10 г сахара, беременные женщины —100 г овощей, 50 г мяса, 40 г творога, два куска хлеба, стакан молока, горсть сушеных фруктов и куриное яйцо.

В апреле правительство России исключило добавки из перечня продуктов питания для заключенных в СИЗО. Отмечается, что документ разработал Минюст.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выразила опасение за здоровье женщин и детей и пообещала обратиться в ФСИН за разъяснением. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что не знал о постановлении правительства. Он добавил, что изучит вопрос и направит свои предложения в соответствующие органы.