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Происшествия

После ДТП двух атомобилей, одна машина вылетела на тротуар и сбила пешехода в центре Барнаула

27 сентября в 19:50 в центре Барнаула — в районе дома № 58 по ул. Никитина — произошло ДТП участием двух автомобилей. В отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу рассказали подробности происшествия.

ДТП на ул.Никитина.
ДТП на ул.Никитина.
vk.com/incident22

Водитель 1995 года рождения на автомобиле Toyota Ceres на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу Toyota Mark II, который ехал по главной движущегося по главной.

После столкновения автомобиль Toyota Ceres врезался препятствие. После этого иномарка сбила пешехода на тротуаре.

Все пострадавшие — пешеход, пассажиры и водители — доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи <горбольница № 1>.

Госпитализированы двое пассажиров Toyota Ceres — девушка и парень. Водителей иномарок и двух пассажиров осмотрели медики, не госпитализированы.

Пешеходу-мужчине, 1960 г.р., в которого врезался автомобиль, оказали медпомощь в больнице.

Полицейские устанавливают подробности происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб Барнаула.

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