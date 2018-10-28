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При столкновении двух трамваев в Барнауле пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы при столкновении двух трамваев в Барнауле, рассказали в городской ГИБДД.

В Барнауле столкнулись трамваи.
В Барнауле столкнулись трамваи.
vk.com/barneos22

Установлено, что 28 октября водитель трамвая, 1981 года рождения, производила буксировку неисправного вагона, движущегося впереди, по улице Советской Армии.

При движении от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта произошло расцепление механизма .В результате неуправляемый вагон продолжил движение под уклон, произошел наезд на трамвай № 5, который стоял на остановке.

В результате ДТП травмы получили парень и девушка 2000 года рождения, две женщины 1985 и 1952 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка.

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