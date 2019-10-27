ГИБДД проверит, имел ли право участник страшной аварии на Алтае управлять автомобилем

Напомним: 26 октября в 7:50 на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск на высокой скорости столкнулись микроавтобуса Fiat Ducato и минивена Nissan Presage. .
По предварительным данным, водитель Nissan Presage (1992 года рождения) направлялся из Барнаула в сторону Алейска и выехал на встречную полосу.
В ГИБДД уже установили, что этот молодой водитель Nissan уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах.
В настоящее время полицейские устанавливают, имел ли он право управлять данным автомобилем и был ли вписан в страховой полис ОСАГО. Они продолжают работу на месте происшествия.