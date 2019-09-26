ГИБДД разыскивает водителя, сбившего девушку и сбежавшего с места ДТП

25 сентября около 12:15 на проспекте Ленина, в районе дома № 157, произошло ДТП — наезд на пешехода. Водителя, который бессовестно скрылся с места аварии, теперь разыскивают.

Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя автомобилем «Тойота Ипсум», при движении задним ходом допустил наезд на девушку 1990 года рождения, после чего покинул место происшествия.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Барнаулу распространил его фотографию.

В Барнауле ищут водителя , сбившего девушку vk.com/incident22

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393−605, 393−554 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106. Либо по телефону дежурной части ГИБДД 391−090.



