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Происшествия

Гибель подростков на алтайской трассе прокомментировали в МВД

В Алтайском крае полиция выясняет обстоятельства гибели подростков возле села Ключи, сообщает региональное МВД.

ДТП в Ключах.
ДТП в Ключах.
t.me/vkurse22

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 18 апреля на выезде из села Ключи — на трассе «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области».

«Водитель — молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на дерево», — рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что 17-летний парень не имел права управления транспортными средствами.


От удара о дерево автомобиль разорвало пополам — он буквально превратился в металлолом.

В результате ДТП до приезда скорой медпомощи скончались водитель и 15-летний пассажир автомобиля.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — подчеркнули в МВД.

Ранее в Новочеркасске погибли пятеро подростков — 14-летний водитель взял без спроса машину и врезался в дерево.

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