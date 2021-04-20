Гибель подростков на алтайской трассе прокомментировали в МВД

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 18 апреля на выезде из села Ключи — на трассе «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области».
«Водитель — молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla не справился с управлением и допустил наезд на дерево», — рассказали в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что 17-летний парень не имел права управления транспортными средствами.
От удара о дерево автомобиль разорвало пополам — он буквально превратился в металлолом.
В результате ДТП до приезда скорой медпомощи скончались водитель и 15-летний пассажир автомобиля.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — подчеркнули в МВД.
Ранее в Новочеркасске погибли пятеро подростков — 14-летний водитель взял без спроса машину и врезался в дерево.