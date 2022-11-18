Гипнотизер и курьер. Как молодой житель Новосибирска сделал бийских пенсионеров беднее на сотни тысяч рублей

Александр Федотов вырос в многодетной семье. Лишних денег никогда не было. В марте 2022 года еще несовершеннолетний юноша стал искать работу. В конце концов, остановился на вакансии курьера. Вернее, «начальник» сам нашел его.
Схема стара как мир: брать у людей деньги и через банкомат переводить их заказчку. С каждого задания — приличные проценты. Основную работу выполнял другой человек.
«Их было двое. Первый (его личность пока не установлена) находился на территории Алтайского края и находил номера телефонов пожилых граждан. Звонил и по полтора-два часа держал их на линии. Подробно рассказывал, что ваш сын\дочь\внук попали в беду и, чтобы их спасти, нужно отдать внушительную сумму. Второй, житель Новосибирской области, ее забирал», — рассказывает Елена Тырышкина.
Беду злоумышленник-работодатель придумал быстро: ваш родственник попал в аварию, которую сам и спровоцировал. В результате сильно пострадал пешеход. Чтобы не завели уголовное дело, заплатите как можно больше.
В такой ситуации пожилые люди не могли сориентироваться и подвергнуть сомнению слова звонившего. Он, в свою очередь, не давал возможности потерпевшим позвонить родным и узнать, что произошло.
Таким образом, пострадали две пенсионерки из Бийска. Первая отдала мошеннику 140 тыс. рублей, а вторая — 342 тыс. рублей. Обеим было за 80 лет.
Как только Александр Федотов забирал деньги у потерпевших, его напарник тут же переставал отвечать на звонки пожилых женщин.
Потом они связывались со своими близкими, которых хотели спасти и понимали, что подверглись обману.
После заявлений в полицию, начались поиски злоумышленников. Александра Федотова нашли быстро. Сначала он утверждал, что не причастен к случившемуся, но старушки опознали «курьера».
Тогда он признал вину и раскаялся. Ему вменили обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).
Уголовное дело и обвинительное заключение направлено в суд. Юноше грозит лишение свободы, поскольку одно из преступлений (в результате которого пенсионерка потеряла 342 тыс. рублей) признано тяжким. А второе, на меньшую сумму в 140 тыс. рублей — средней степени тяжести.
Правда, пока это касается только Александра Федотова. Его напарник, «гипнотизер», который рассказывал страшную историю про аварию, пока не найден.
Шанс вернуть деньги у пострадавших есть только в том случае, если они направят гражданские иски «курьеру». Их, добавляет Елена Тырышкина, женщины еще не подавали.