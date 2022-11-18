18 ноября
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Происшествия

Гипнотизер и курьер. Как молодой житель Новосибирска сделал бийских пенсионеров беднее на сотни тысяч рублей

Александр Федотов (имя изменено — прим. Ред.) оказался смышленее многих. Когда неизвестный написал ему с предложением работы, парень сразу догадался, что речь о незаконной схеме. Почему он все-таки согласился обманывать людей и сколько таким образом заработал, altapress.ru рассказала старший следователь следственного отдела Бийска СУ СКР по Алтайскому краю Елена Тырышкина.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Александр Федотов вырос в многодетной семье. Лишних денег никогда не было. В марте 2022 года еще несовершеннолетний юноша стал искать работу. В конце концов, остановился на вакансии курьера. Вернее, «начальник» сам нашел его.

Схема стара как мир: брать у людей деньги и через банкомат переводить их заказчку. С каждого задания — приличные проценты. Основную работу выполнял другой человек.

«Их было двое. Первый (его личность пока не установлена) находился на территории Алтайского края и находил номера телефонов пожилых граждан. Звонил и по полтора-два часа держал их на линии. Подробно рассказывал, что ваш сын\дочь\внук попали в беду и, чтобы их спасти, нужно отдать внушительную сумму. Второй, житель Новосибирской области, ее забирал», — рассказывает Елена Тырышкина.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Беду злоумышленник-работодатель придумал быстро: ваш родственник попал в аварию, которую сам и спровоцировал. В результате сильно пострадал пешеход. Чтобы не завели уголовное дело, заплатите как можно больше.

В такой ситуации пожилые люди не могли сориентироваться и подвергнуть сомнению слова звонившего. Он, в свою очередь, не давал возможности потерпевшим позвонить родным и узнать, что произошло.

Таким образом, пострадали две пенсионерки из Бийска. Первая отдала мошеннику 140 тыс. рублей, а вторая — 342 тыс. рублей. Обеим было за 80 лет.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Как только Александр Федотов забирал деньги у потерпевших, его напарник тут же переставал отвечать на звонки пожилых женщин.

Потом они связывались со своими близкими, которых хотели спасти и понимали, что подверглись обману.

После заявлений в полицию, начались поиски злоумышленников. Александра Федотова нашли быстро. Сначала он утверждал, что не причастен к случившемуся, но старушки опознали «курьера».

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Тогда он признал вину и раскаялся. Ему вменили обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Уголовное дело и обвинительное заключение направлено в суд. Юноше грозит лишение свободы, поскольку одно из преступлений (в результате которого пенсионерка потеряла 342 тыс. рублей) признано тяжким. А второе, на меньшую сумму в 140 тыс. рублей — средней степени тяжести.

Правда, пока это касается только Александра Федотова. Его напарник, «гипнотизер», который рассказывал страшную историю про аварию, пока не найден.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Шанс вернуть деньги у пострадавших есть только в том случае, если они направят гражданские иски «курьеру». Их, добавляет Елена Тырышкина, женщины еще не подавали.

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