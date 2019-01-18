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Глава алтайского сельсовета уходил на пенсию и прихватил бюджетный ноутбук

Бывшего главу администрации одного из сельсоветов Целинного района обвиняют в присвоении имущества. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Ноутбук.
Ноутбук.

По данным следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый был главой администрации сельсовета. Когда он уходил на пенсию, то издал незаконное распоряжения о снятии с баланса принадлежащего сельсовету ноутбука и комплектующих к нему. Техника была в исправном состоянии, мужчина взял ее себе.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, ранее глава другого алтайского сельсовета продал грейдер администрации и забрал деньги себе.

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