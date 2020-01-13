Глава алтайского СК поручил усилить поиски двух пропавших подростков. Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц» в связи с пропажей двух подростков из Новоалтайска, сообщила пресс-служба ведомства. Глава СК поручил принять все возможные меры по активизации поисков.

По данным следствия, 15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко ушли из дома в Новоалтайске 7 января. До сих пор о них ничего неизвестно.

Приметы Дмитрия:

на вид 15 лет,

худощавого телосложения,

рост 160 см,

волосы светлые,

глаза голубые.

Был одет:

черная куртка,

синие джинсы,

черные кроссовки.

Приметы Оксаны:

на вид 20 лет,

среднего телосложения,

волосы черные,

глаза зеленые.

Была одета:

розовая куртка,

черные джинсы,

черно-белые кроссовки,

зеленая шапка ( Reebok).

Председатель Следственного комитета поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.

Пропали два подростка. vk.com/la_altay