Глава алтайского СК поручил усилить поиски двух пропавших подростков. Возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко ушли из дома в Новоалтайске 7 января. До сих пор о них ничего неизвестно.
Приметы Дмитрия:
- на вид 15 лет,
- худощавого телосложения,
- рост 160 см,
- волосы светлые,
- глаза голубые.
Был одет:
- черная куртка,
- синие джинсы,
- черные кроссовки.
Приметы Оксаны:
- на вид 20 лет,
- среднего телосложения,
- волосы черные,
- глаза зеленые.
Была одета:
- розовая куртка,
- черные джинсы,
- черно-белые кроссовки,
- зеленая шапка (Reebok).
Председатель Следственного комитета поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Думчева Д.Ю. и Руденко О.В. либо видевших их, просьба сообщить по телефону