Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -12°C

Глава алтайского СК поручил усилить поиски двух пропавших подростков. Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц» в связи с пропажей двух подростков из Новоалтайска, сообщила пресс-служба ведомства. Глава СК поручил принять все возможные меры по активизации поисков.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По данным следствия, 15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко ушли из дома в Новоалтайске 7 января. До сих пор о них ничего неизвестно.

Приметы Дмитрия:

  • на вид 15 лет,
  • худощавого телосложения,
  • рост 160 см,
  • волосы светлые,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • черная куртка,
  • синие джинсы,
  • черные кроссовки.

Приметы Оксаны:

  • на вид 20 лет,
  • среднего телосложения,
  • волосы черные,
  • глаза зеленые.

Была одета:

  • розовая куртка,
  • черные джинсы,
  • черно-белые кроссовки,
  • зеленая шапка (Reebok).

Председатель Следственного комитета поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СК России арсенал криминалистической техники.

Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Думчева Д.Ю. и Руденко О.В. либо видевших их, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость