Глава алтайского СК взял на контроль поиски пропавшей 14-летней девочки

Приметы
- рост 170 см,
- телосложение нормальное,
- глаза зелено-голубые,
- волосы светло-русые, короткие.
Была одета
- черная куртка,
- черное трико,
- черные кроссовки,
- черная шапка.
С собой у девушки была черная спортивная сумка.
Пропала Мария Бурко.
Следователи с помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматривают жилье и места, где могла быть пропавшая девушка.
Если вам что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112, а также по телефону