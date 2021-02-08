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Происшествия

Глава алтайского СК взял на контроль поиски пропавшей 14-летней девочки

Днем 2 февраля 14-летняя Мария Бурко ушла из дома в Рубцовске и пропала. Следователи проводят проверку, поиски взял на контроль руководитель алтайского следственного комитета Андрей Хвостов.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Приметы

  • рост 170 см,
  • телосложение нормальное,
  • глаза зелено-голубые,
  • волосы светло-русые, короткие.

Была одета

  • черная куртка,
  • черное трико,
  • черные кроссовки,
  • черная шапка.

С собой у девушки была черная спортивная сумка.

Пропала Мария Бурко.
Пропала Мария Бурко.
vk.com/la_altay

Следователи с помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматривают жилье и места, где могла быть пропавшая девушка.

Если вам что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112, а также по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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