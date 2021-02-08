Глава алтайского СК взял на контроль поиски пропавшей 14-летней девочки

Днем 2 февраля 14-летняя Мария Бурко ушла из дома в Рубцовске и пропала . Следователи проводят проверку , поиски взял на контроль руководитель алтайского следственного комитета Андрей Хвостов.

Приметы

рост 170 см,

телосложение нормальное,

глаза зелено-голубые,

волосы светло-русые , короткие.

Была одета

черная куртка,

черное трико,

черные кроссовки,

черная шапка.

С собой у девушки была черная спортивная сумка.

Пропала Мария Бурко. vk.com/la_altay

Следователи с помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматривают жилье и места, где могла быть пропавшая девушка.