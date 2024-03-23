23 марта
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Происшествия

Глава ФСБ доложил президенту РФ о задержанных террористах и пособниках, которые напали на «Крокус»

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек.

Александр Бортников.
Александр Бортников.
kremlin.ru

В том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт, сообщает пресс-служба Кремля.

Другие подробности доклада пока не сообщаются.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Террористы направляются в сторону концертного зала.
Террористы направляются в сторону концертного зала.
Telegram-канал Mash

Погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

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