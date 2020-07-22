Глава МЧС на третий день прилетел спасать затопленный город и поселился в номере люкс

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в город Нижние Серги в Свердловской области, где дома затопило после мощного наводнения, пишет URA.RU .

Зиничев 21 июля прилетел в регион на бело-голубом вертолете и, как пишет издание со ссылкой на свои источники, заночевал в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

В отеле, по данным инсайдера, выбрал один из двух люксовых номеров — это или «Presidential», или «Diplomatic». Разница между ними в цене и убранствах.

Так, «Presidential» по стандартному тарифу за сутки — 148 тыс. рублей. В апартаментах площадью 170 квадратных метров есть сейф, мраморная ванная комната с тропическим душем и спа-ванной, система индивидуального климат-контроля, большая двуспальная кровать и панорамный вид на реку Исеть и Храм на Крови.

«Diplomatic» — 98 тыс. рублей. Площадь поскромнее — 110 квадратных метров. Здесь также есть сейф, большая двуспальная кровать, мраморная ванная комната с тропическим душем и спа-ванной, система индивидуального климат-контроля.

После ночевки в Екатеринбурге, 22 июля, глава МЧС вылетел в небольшой город Нижние Серги, который накануне «смыло».

Улицы райцентра затопило 20 июля после ливня. Непогода разрушила три дома и затопила еще 63, также придется ремонтировать четыре моста. Всего эвакуировали около 200 человек.

Стоит отметить, что вылететь на место ЧП Зиничеву поручил 21 июля президент России Владимир Путин — в этот же день глава МЧС и отправился в нелегкий путь.

Зиничева сопровождает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Нижних Сергах их встретили региональный министр общественной безопасности, областной министр энергетики и ЖКХ, а также глава Нижнесергинского района и мэр города.

«Я думаю, что в ближайшее время… ну ближайшее время — понятие такое относительное… я думаю, скоро все будет завершено здесь», — ответил Зиничев на вопрос журналистов по срокам ликвидации.

Как сообщает региональное МЧС, электроснабжение в городе восстановлено — потоком повредило опоры линий электропередач, продолжают расчищать улицы и русла реки, самосвалами вывозят мусор.

Специалисты приступили к оценке ущерба. Всего к ликвидации последствий привлекли 68 единиц техники и 436 человек — МЧС, МВД, Росгвардия, местные энергетики, коммунальные службы и не только.