Глава МЧС погиб на озере, куда возят высокопоставленных гостей

Озеро Лама находится примерно в 120 км от Норильска и является одним из самых глубоких в России.
Источник отметил, что Лама — «местная достопримечательность», и туда регулярно возят высокопоставленных гостей.
Ранее в МЧС сообщали, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».
Глава агентства RT Маргарита Симоньян сообщила в соцсетях, что Зиничев пытался спасти упавшего в воду оператора, но ударился головой о камни.
Министра и оператора экстренно госпитализировали на вертолете, но оба скончались в пути, пишет «Росбалт».
Мельник, по данным МЧС, прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. 63-летний Александр Мельник — кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России.
Тело Зиничева доставили спецрейсом в Москву.
Временно исполнять обязанности главы МЧС России после гибели Евгения Зиничева будет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник.