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Происшествия

Глава МЧС погиб на озере, куда возят высокопоставленных гостей

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник упали с горы на озере Лама в районе заповедного плато Путорана, пишет Тайга.инфо, ссылаясь на собственный источник.

Водоем. Озеро.
Водоем. Озеро.
СС0

Озеро Лама находится примерно в 120 км от Норильска и является одним из самых глубоких в России.

Источник отметил, что Лама — «местная достопримечательность», и туда регулярно возят высокопоставленных гостей.

Ранее в МЧС сообщали, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Глава агентства RT Маргарита Симоньян сообщила в соцсетях, что Зиничев пытался спасти упавшего в воду оператора, но ударился головой о камни.

Министра и оператора экстренно госпитализировали на вертолете, но оба скончались в пути, пишет «Росбалт».

Мельник, по данным МЧС, прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. 63-летний Александр Мельник — кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России.

Тело Зиничева доставили спецрейсом в Москву.

Временно исполнять обязанности главы МЧС России после гибели Евгения Зиничева будет первый замминистра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, рассказал РИА Новости источник.

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