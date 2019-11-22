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Происшествия

Глава Сбербанка рассказал о «внутреннем предательстве» в учреждении

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о «внутреннем предательстве» в финансовой организации, комментируя недавнюю утечку личных данных 5 тыс. клиентов банка.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

До этого инцидента Сбербанк был сосредоточен на защиту данных от внешних атак, но в то же время уделяли мало усилий для внутренней безопасности, рассказал Греф.

«Мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства», — сказал Греф в интервью Forbes.

Случившееся стало «суровым уроком» для банка. После этого в компании радикально пересмотрели режим доступа и системы защиты данных клиентов. Сотрудники, которые имеют к таким базам доступ, поставлены на особый режим контроля, пишет ura.ru.

Что произошло

Ранее в СМИ появилась информация, что в теневом сегменте интернета появилось объявление о продаже данных 60 млн россиян. которые являются клиентами Сбербанка. В самом банке информацию опровергли, подчеркнув, что у них нет в обороте такого количества карт.

Позже финансовая организация сообщила об утечке данных 200 клиентов. Еще через какое-то время компания призналась, что жертвами утечки стали 5000 клиентов Уральского банка Сбербанка. За всем этим стоял штатный сотрудник.

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