Глава сельсовета в Алтайском крае попался на взятках

В 2016 году главе сельсовета нужно было выплатить штраф за нарушения пожарной безопасности. Из своего кармана он платить не хотел и придумал другой способ.
Он потребовал от главы одного крестьянского хозяйства 15 тысяч рублей. Взамен глава сельсовета дал фермеру право пользоваться земельными участками бесплатно и без договоров аренды.
Полученной взяткой он оплатил административный штраф.
Кроме того, сообщают следователи, в июле 2018 года он снова взятку в 15 тысяч рублей от главы хозяйства. В этот раз обвиняемый потратил их по своему усмотрению.
Бывший глава сельсовета свою вину признал.