Глава СК взял на контроль дело еще одного «пьяного мальчика», насмерть сбитого полицейским

В СМИ ранее появилась информация о том, что в крови ребенка нашли 0,51 промилле алкоголя. Экспертиза вызвала недоверие у родственников погибшего ребенка. Они требуют объективного расследования, опасаясь, что дело будет «спущено на тормозах», поскольку виновник аварии — сотрудник полиции.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил всесторонне изучить информацию и провести повторные судебно-медицинские экспертизы, пишет «Росбалт».
Авария произошла в июле этого года. 6-летний мальчик на велосипеде выехал на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля. Ребенок погиб на месте. За рулем машины был оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский».
Подобная трагедия
Подобная трагедия произошла в 2017 году в подмосковной Балашихе. 23 апреля 2017-го автомобиль Hyundai насмерть сбил шестилетнего мальчика.
Первоначально в ходе экспертизы было заявлено, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
После общественного резонанса была назначена повторная экспертиза, которая установила, что в момент ДТП ребенок был трезв.
Виновница ДТП получила 2,5 года колонии, эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, приговорили к исправительным работам.