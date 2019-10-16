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Происшествия

Глава СК взял на контроль дело еще одного «пьяного мальчика», насмерть сбитого полицейским

Центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК) взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В СМИ ранее появилась информация о том, что в крови ребенка нашли 0,51 промилле алкоголя. Экспертиза вызвала недоверие у родственников погибшего ребенка. Они требуют объективного расследования, опасаясь, что дело будет «спущено на тормозах», поскольку виновник аварии — сотрудник полиции.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил всесторонне изучить информацию и провести повторные судебно-медицинские экспертизы, пишет «Росбалт».

Авария произошла в июле этого года. 6-летний мальчик на велосипеде выехал на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля. Ребенок погиб на месте. За рулем машины был оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский».

Подобная трагедия

Подобная трагедия произошла в 2017 году в подмосковной Балашихе. 23 апреля 2017-го автомобиль Hyundai насмерть сбил шестилетнего мальчика.

Первоначально в ходе экспертизы было заявлено, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После общественного резонанса была назначена повторная экспертиза, которая установила, что в момент ДТП ребенок был трезв.

Виновница ДТП получила 2,5 года колонии, эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, приговорили к исправительным работам.

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