Глава Следственного комитета заинтересовался антикарантинными дискотеками во время пандемии

«В эфире ряда федеральных телеканалов сообщалось о нарушении жителями городов Москва, Новосибирск, Красноярск санитарно-эпидемиологических правил. Так, массовую дискотеку в центре Новосибирска устроили в ночь на воскресенье, причем, по данным местных СМИ, в это же время, но в другом районе тоже образовалась еще одна стихийная танцплощадка. В общей сложности гуляли не менее 300 человек», — говорится в сообщении СК РФ.