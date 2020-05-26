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26 мая
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Происшествия

Глава Следственного комитета заинтересовался антикарантинными дискотеками во время пандемии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался вечеринками в Новосибирске и Красноярске.

Толпа.
Толпа.
СС0

«В эфире ряда федеральных телеканалов сообщалось о нарушении жителями городов Москва, Новосибирск, Красноярск санитарно-эпидемиологических правил. Так, массовую дискотеку в центре Новосибирска устроили в ночь на воскресенье, причем, по данным местных СМИ, в это же время, но в другом районе тоже образовалась еще одна стихийная танцплощадка. В общей сложности гуляли не менее 300 человек», — говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкину, также стало известно о вечеринке в одном из клубов Красноярска, пишет Тайга.инфо.

Управления СК РФ по Новосибирской области и Красноярскому краю начали проверки.

В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг». Проверку начали по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

Также значительное число людей отдыхали вечером 23 мая во дворе гостиницы «Центральная», где располагаются несколько заведений общепита.

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