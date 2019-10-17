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Происшествия

Главбух сельских школы и детсада на Алтае присвоила почти 700 тысяч рублей

Главный бухгалтер в Краснощековском районе Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в присвоении средств образовательных учреждений, сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщина в наручниках, деньги.
Женщина в наручниках, деньги.
СС0

Правоохранители установили, что бюджетные деньги женщина присваивала на протяжении полутора лет, реализуя в детском саду и школе одну и ту же криминальную схему.

По данным следствия, главбух формировала в системе электронного документооборота Федерального казначейства заявки на получение средств для выплаты сотрудникам учреждений образования пособий по временной нетрудоспособности.

При этом злоумышленница указывала ложные сведения и денежные суммы, превышающие установленные размеры.

В итоге с 2016 по 2017 годы со счетов детского сада и школы она похитила в общей сложности более 665 тысяч рублей.

Свою вину женщина признала полностью, но ущерб не возместила. В этой связи суд наложил арест на земельный участок и иное имущество обвиняемой.

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