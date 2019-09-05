Главный следователь новосибирской полиции может лишиться должности

В Новосибирской области по итогам служебной проверки могут уволить главного начальника следственного управления Андрея Неупокоева. Об этом Тайге. инфо сообщил источник в силовых структурах.

В начале августа следком возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц. Согласно документам, которые есть в распоряжении журналистов, следователи из отдела полиции «Дзержинский» почти год подавали недостоверные сведения о своей работе.

После служебной проверки Неупокоева предложили освободить от должности и впоследствии уволить из органов внутренних дел, а на его замов наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В отношении первого зама Неупокоева проведут отдельную проверку.

Сообщается, что Андрей Неупокоев имеет 24 поощрения и два действующих дисциплинарных взыскания.