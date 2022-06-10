«Главное, чтобы не долбанула». В Барнауле жители ночью заметили горящую машину

Местные жители отметили, что удалось вовремя заметить горящую машину и вызвать пожарных.
«Напугалась, что это моя. Главное, чтобы не долбанула она», — комментирует происходящее автор видео.
В Барнауле ночью 10 июня загорелся автомобиль, припаркованный возле дома № 120 на проспекте Социалистическом, сообщает «В курсе 22».
Местные жители отметили, что удалось вовремя заметить горящую машину и вызвать пожарных.
«Напугалась, что это моя. Главное, чтобы не долбанула она», — комментирует происходящее автор видео.
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