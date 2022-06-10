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Происшествия

«Главное, чтобы не долбанула». В Барнауле жители ночью заметили горящую машину

В Барнауле ночью 10 июня загорелся автомобиль, припаркованный возле дома № 120 на проспекте Социалистическом, сообщает «В курсе 22».

В Барнауле ночью сгорел автомобиль.
В Барнауле ночью сгорел автомобиль.
кадр из видео

Местные жители отметили, что удалось вовремя заметить горящую машину и вызвать пожарных.

«Напугалась, что это моя. Главное, чтобы не долбанула она», — комментирует происходящее автор видео.


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