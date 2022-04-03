Автомобиль сгорел на трассе возле Белокурихи.

«Недалеко от Белокурихи сгорел автомобиль», — рассказала очевидица.
Обстоятельства инцидента неизвестны. О пострадавших не сообщают.
Ранее два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП.
В Алтайском крае в воскресенье днем, 3 апреля, на трассе сгорел автомобиль, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Недалеко от Белокурихи сгорел автомобиль», — рассказала очевидица.
Обстоятельства инцидента неизвестны. О пострадавших не сообщают.
Ранее два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП.
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