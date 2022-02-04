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Происшествия

Два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП

В Алтайском крае мужчина погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, сообщает «Инцидент Барнаул».

Два автомобиля сгорели после ДТП на алтайской трассе.
Два автомобиля сгорели после ДТП на алтайской трассе.
vk.com/incident22.

ДТП произошло утром 4 февраля на 36 км трассы Бийск — Белокуриха (в 6 км от села Смоленское).

Как уточнили в краевой ГИБДД, виновница аварии вылетела на встречку.

«40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась со стороны Бийска в сторону Белокуриха и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, под управлением мужчины», — рассказали в ведомстве.

После столкновения автомобиль ВАЗ врезался в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Бийск — Белокуриха».

Далее произошло возгорание автомобилей ВАЗ-2109 и Toyota RAV4.

Водитель отечественной машины скончался на месте. Водительница повреждений не получила.

Водитель автобуса и семь пассажиров тоже не получили травм.

Ранее в Барнауле возле кладбища мужчина устроил ДТП на встречке и пытался убежать куда-то.

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