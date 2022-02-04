Два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП

ДТП произошло утром 4 февраля на 36 км трассы Бийск — Белокуриха (в 6 км от села Смоленское).
Как уточнили в краевой ГИБДД, виновница аварии вылетела на встречку.
«40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась со стороны Бийска в сторону Белокуриха и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, под управлением мужчины», — рассказали в ведомстве.
После столкновения автомобиль ВАЗ врезался в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «Бийск — Белокуриха».
Далее произошло возгорание автомобилей ВАЗ-2109 и Toyota RAV4.
Водитель отечественной машины скончался на месте. Водительница повреждений не получила.
Водитель автобуса и семь пассажиров тоже не получили травм.
Ранее в Барнауле возле кладбища мужчина устроил ДТП на встречке и пытался убежать куда-то.