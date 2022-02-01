В Барнауле возле кладбища мужчина устроил ДТП на встречке и пытался убежать куда-то

В Барнауле на улице Власихинской в районе кладбища произошло серьезное ДТП, сообщает « Инцидент Барнаул ».

По словам очевидцев, виновник аварии, предположительно, находился в состоянии опьянения.

«Водитель Nissan Note выехал на встречную, а затем пытался убежать с места ДТП», — рассказала жительница Барнаула.

В паблике также отметили, что водитель отказался от медосвидетельствования.

В комментариях к сообщению написали, что указанный участок дороги — очень опасный.

«Зимой там вообще страшно ездить. Дорога сужается до полутора полос», — пояснил местный житель.

Ранее в Бийске водитель на «десятке» врезался в дерево и почти долетел до кладбища.