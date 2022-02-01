В Барнауле возле кладбища мужчина устроил ДТП на встречке и пытался убежать куда-то

По словам очевидцев, виновник аварии, предположительно, находился в состоянии опьянения.
«Водитель Nissan Note выехал на встречную, а затем пытался убежать с места ДТП», — рассказала жительница Барнаула.
В паблике также отметили, что водитель отказался от медосвидетельствования.
В комментариях к сообщению написали, что указанный участок дороги — очень опасный.
«Зимой там вообще страшно ездить. Дорога сужается до полутора полос», — пояснил местный житель.
Ранее в Бийске водитель на «десятке» врезался в дерево и почти долетел до кладбища.