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Происшествия

В Алтайском крае водитель на «десятке» врезался в дерево и почти долетел до кладбища

В Бийске водитель ВАЗ 2110 слетел с дороги и врезался в дерево. Все произошло недалеко от кладбища, что пользователи сети посчитали весьма символичным.

ДТП у кладбища в Бийске.
ДТП у кладбища в Бийске.
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Фото с места аварии опубликовали в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

Со слов свидетелей известно, что водитель был в нетрезвом виде, он не пострадал. После ДТП мужчину задержали полицейские и заставили «продуть трубочку».

«Это знак что не много не долетел до кладбища. Ему стоит задуматься над этим», — предостерегают комментаторы.

19 ноября, серьезная авария произошла на пересечении улиц Фурманова и Власихинская в Барнауле. Машина протаранила забор и влетела в жилой дом. Известно, что водитель был в состоянии опьянения.

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