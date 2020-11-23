В Алтайском крае водитель на «десятке» врезался в дерево и почти долетел до кладбища

Фото с места аварии опубликовали в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».
Со слов свидетелей известно, что водитель был в нетрезвом виде, он не пострадал. После ДТП мужчину задержали полицейские и заставили «продуть трубочку».
«Это знак что не много не долетел до кладбища. Ему стоит задуматься над этим», — предостерегают комментаторы.
19 ноября, серьезная авария произошла на пересечении улиц Фурманова и Власихинская в Барнауле. Машина протаранила забор и влетела в жилой дом. Известно, что водитель был в состоянии опьянения.