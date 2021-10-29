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Происшествия

Tesla сына экс-депутата врезалась в столб в Москве и сгорела

В Москве произошла авария с участием автомобиля Tesla, сообщает столичное управление ГИБДД в своем Telegram.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

На проезде в районе метро «Прокшино» машина наехала на мачту городского освещения и загорелась. Возгорание потушили, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает РБК.

Машину в результате аварии разорвало пополам.

Предварительно, водитель не справился с управлением.

По данным Telegram-канала Baza и издания Readovka, машина принадлежит 21-летнему Ивану Скоробогатько — сыну миллиардера и депутата Госдумы в 2002—2016 годах от ЛДПР Александра Скоробогатько.

Readovka со ссылкой на очевидцев передает, что машина врезалась в столб на скорости 200 км/ч. Водитель вылетел из автомобиля и получил травмы.

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