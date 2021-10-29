Tesla сына экс-депутата врезалась в столб в Москве и сгорела

На проезде в районе метро «Прокшино» машина наехала на мачту городского освещения и загорелась. Возгорание потушили, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает РБК.
Машину в результате аварии разорвало пополам.
Предварительно, водитель не справился с управлением.
По данным Telegram-канала Baza и издания Readovka, машина принадлежит 21-летнему Ивану Скоробогатько — сыну миллиардера и депутата Госдумы в 2002—2016 годах от ЛДПР Александра Скоробогатько.
Readovka со ссылкой на очевидцев передает, что машина врезалась в столб на скорости 200 км/ч. Водитель вылетел из автомобиля и получил травмы.