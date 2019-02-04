Главного инженера «Бийского олеумного завода» осудили за смертоносный взрыв

В Алтайском крае осудили главного инженера «Бийского олеумного завода». Его признали виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в январе 2017 года группа рабочих проводила демонтаж одного из зданий завода. Ответственным за соблюдением правил безопасности во время строительно-ремонтных работ на взрывоопасном объекте был главный инженер завода.

Демонтируя фундамент здания, один из рабочих обнаружил в нем ранее не просматриваемую металлическую конструкцию, содержащую смесь взрывчатого вещества. Об этом доложили начальнику участка и главному инженеру.

Вопреки всем установленным правилам и инструкциям по соблюдению техники безопасности, инженер принял решение очистить фундамент от обнаруженного вещества и продолжить демонтаж, — отмечают в ведомстве.

17 января 2017 года при попытке одного из рабочих извлечь из фундамента застрявший инструмент перфоратором произошел взрыв. От полученных ранений мужчина через несколько часов скончался в больнице. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще три рабочих.

Во время предварительного следствия главный инженер не признал своей вины, перекладывая всю ответственность за произошедшее на начальника участка. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Суд приговорил главного инженера к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.