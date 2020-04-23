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Происшествия

Главную медсестру алтайской больницы обвиняют в том, что она годами получала взятки от трех фирм

Главная медсестра «Рубцовской центральной районной больницы» предстанет перед судом за получение взяток от трех фирм. По версии следствия, женщине годами перечисляли нелегальные деньги.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Как сообщили в краевой прокуратуре, в период с июня 2014 года по август 2019 года главная медицинская сестра ЦРБ получила от трех коммерческих обществ, занимающихся оптовой торговлей лекарственными и дезинфицирующими средствами, незаконное денежное вознаграждение.

Взятки перечислялись различными частями на банковскую карту. Деньги женщине переводили за осуществление регулярных закупок у трех фирм изделий медицинского назначения без законных процедур и согласования с контрактной службой больницы.

Теперь обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

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