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Происшествия

Главную версию крушения Су-34 в Ейске назвали в Следственном комитете

В Следственном комитете назвали основную версию крушение военного самолета на жилой дом в Ейске.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Это техническая неисправность Су-34.

Самолет упал на жилой дом вечером 17 октября.

По последним данным, погибли 13 человек, в том числе 3 детей, пишет bfm.ru.

19 человек получили различные ранения и госпитализированы.

Летчики катапультировались. По их словам, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Местные власти ввели режим ЧС.

«Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», — сообщили «Интерфаксу» в дежурно-диспетчерской службе.

Пожаром были охвачены с первого по девятый этаж жилого дома. Самолет летел с полным боекомплектом.

О типе самолета

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей противника.

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