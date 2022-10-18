Главную версию крушения Су-34 в Ейске назвали в Следственном комитете

Это техническая неисправность Су-34.
Самолет упал на жилой дом вечером 17 октября.
По последним данным, погибли 13 человек, в том числе 3 детей, пишет bfm.ru.
19 человек получили различные ранения и госпитализированы.
Летчики катапультировались. По их словам, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию.
Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Местные власти ввели режим ЧС.
«Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир», — сообщили «Интерфаксу» в дежурно-диспетчерской службе.
Пожаром были охвачены с первого по девятый этаж жилого дома. Самолет летел с полным боекомплектом.
О типе самолета
Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей противника.