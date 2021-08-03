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Происшествия

Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым в парке

Пропавший накануне во время пробежки в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым.

Киев. Площадь Независимости.
Киев. Площадь Независимости.
Светлана Щемелёва

Его тело обнаружили недалеко от места проживания в одном из парков Киева, пишет РИА Новости.

Полиция изъяла с места происшествия мобильный телефон и личные вещи Шишова, заведено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Ранее в пресс-службе «Белорусского дома» сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых глухарей (звонков, которые сбрасывают сразу же после ответа на них), позже связь оборвалась, пишет bfm.ru.

«Белорусский дом в Украине» — некоммерческая общественная организация. Создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.

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