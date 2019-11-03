Главу ингушского центра «Э» застрелили в Москве

Как пишет издание, вечером на улице Академика Анохина между двумя группами мужчин завязался конфликт. По свидетельству очевидцев, мужчина в красной куртке произвел семь выстрелов. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле.
На записях видеонаблюдения видно, что убийца напал, когда один потерпевший парковался, а второй ожидал его на улице. Сначала огонь на поражение был открыт на стоящего мужчину, затем на человека, который выскочил на подмогу из машины.
Одним из основных мотивов убийства, отрабатываемых силовиками, считается профессиональная деятельность Эльджаркиева. По сообщению источника ведомства, убийство могло быть связано с конфликтом главы центра «Э» с закрытой радикальной сектой баталхаджинцев.
У полицейского остались трое детей. Его брат работал нейрохирургом в одной из московских клиник.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Что известно об Ибрагиме Эльджаркиеве
Свою службу Эльджаркиев начал в 2004 году. Он работал в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. ЦПЭ он возглавил в 2016 году.
По заявлению республиканского МВД, под руководством и при личном участии Эльджаркиева «было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности».