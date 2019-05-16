Главу компании-владельца сгоревшей «Зимней вишни» обвиняют в создании ОПГ

По словам прокурора, в группу входили:
- Юлия Богданова, гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» (владеет ТЦ),
- Надежда Судденок (гендиректор компании «Зимняя вишня»),
- Георгий Соболев (технический директор комбината).
Их действия или бездействие привели к тому, что «не сработала автоматическая пожарная сигнализация, которая была неисправной, люди не смогли покинуть быстро и организованно здание ТРЦ, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже — заблокированы».
По словам прокурора, Богданова, Судденок, Соболев умышленно оказывали услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
Все трое обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Им, а также Игорю Полозиненко, руководителю компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ и обслуживала ее, и Александру Никитину, сотруднику компании, отвечавшему за монтаж и исправность пожарной сигнализации, вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219).
В числе обвиняемых также охранник ТЦ Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети, в том числе два ребенка из Барнаула.
Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они арестованы.