Главу компании-владельца сгоревшей «Зимней вишни» обвиняют в создании ОПГ

16 мая в суде началось рассмотрение дела торгового центра «Зимняя вишня», где в прошлом году в пожаре погибли 60 человек, в том числе детей. Прокурор в суде заявил, что гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова создала организованную преступную группу (ОПГ), которая в целях наживы игнорировала требования пожарной безопасности, пишет РИА Новости .

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.

По словам прокурора, в группу входили:

Юлия Богданова , гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» ( владеет ТЦ),

гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» владеет ТЦ), Надежда Судденок ( гендиректор компании «Зимняя вишня»),

гендиректор компании «Зимняя вишня»), Георгий Соболев ( технический директор комбината).

Их действия или бездействие привели к тому, что «не сработала автоматическая пожарная сигнализация, которая была неисправной, люди не смогли покинуть быстро и организованно здание ТРЦ, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже — заблокированы».

По словам прокурора, Богданова, Судденок, Соболев умышленно оказывали услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Все трое обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Им, а также Игорю Полозиненко, руководителю компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ и обслуживала ее, и Александру Никитину, сотруднику компании, отвечавшему за монтаж и исправность пожарной сигнализации, вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219).

В числе обвиняемых также охранник ТЦ Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети, в том числе два ребенка из Барнаула.

Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они арестованы.