Главу района в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве на миллион

На территории района находится здание овощехранилища, право собственности на которое фактически принадлежало Баевскому районному потребительскому обществу, но правоустанавливающих документов на него не было.
Об этом знал глава района и его знакомый местный житель. С марта 2018 по сентябрь 2019 года они решили обманным путем приобрести право собственности на имущество.
Глава поручил подчиненным провести аукцион на аренду земельного участка, а также изготовить документы на основании которых здание перешло к его приятелю.
«В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
С 2017 года возглавляет Баевский район Андрей Мерц.