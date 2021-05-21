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Происшествия

Главу района в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве на миллион

Главу Баевского района Алтайского края и его знакомого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они обманом заполучили овощехранилище.

Администрация Баевского района.
Администрация Баевского района.
baevo-altai.ru

На территории района находится здание овощехранилища, право собственности на которое фактически принадлежало Баевскому районному потребительскому обществу, но правоустанавливающих документов на него не было.

Об этом знал глава района и его знакомый местный житель. С марта 2018 по сентябрь 2019 года они решили обманным путем приобрести право собственности на имущество.

Глава поручил подчиненным провести аукцион на аренду земельного участка, а также изготовить документы на основании которых здание перешло к его приятелю.

«В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

С 2017 года возглавляет Баевский район Андрей Мерц.

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