Главу Сбербанка по Томской области похитили из-за долгов

Пропавший без вести житель города Стрежевого Томской области Павел Фомин, который возглавляет местное отделение Сбербанка, был похищен из-за невозвращенных долгов, сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СКР.

28 августа мужчина вышел из дома, отвел ребенка в детский сад, после чего пропал. По заявлению его жены было возбуждено дело по статье «Убийство» и организован его розыск.

Правоохранители нашли мужчину, сейчас он на свободе.

Пострадавший сообщил им, что его похитили двое неизвестных, вывезли в соседний город, где незаконно держали в частном доме до 2 сентября, требуя возвращения ранее одолженных денег.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

Похитителей уже задержали, решается вопрос об их аресте, пишет poilit.ru. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.