Глыба снега рухнула на 16-летнюю бийчанку

Глыба снега упала с крыши ТЦ на 16-летнюю девушку в Бийске. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Инцидент произошел 20 февраля на ул. Васильева. В скорую помощь в 15:06 поступило сообщение о том, что на девушку упала глыба снега.

Бригада прибыла на место происшествия через семь минут. Сотрудники станции осмотрели пострадавшую. Она находилась в состоянии средней степени тяжести. Ее доставили в лечебное учреждение.

Если вы стали свидетелем того, как на человека упала сосулька или снег, то действовать нужно быстро и осторожно, советует фельдшер скорой медицинской помощи Бийска.

В первую очередь нужно вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить им адрес происшествия.

Затем осмотрите пострадавшего. Если человек в сознании и у него не тяжелая травма, то его нужно отвести в помещение, усадить или уложить. Необходимо постараться успокоить пострадавшего и приложить к травме холод.

Если человек находится без сознания или в спутанном сознании, а травма выглядит тяжелой, то не стоит передвигать пострадавшего. Еси у человека кровотечение, то его нужно остановить давящей повязкой.