Глобальный сбой произошел в работе Альфа-банка

Некоторые пользователи также сообщают, что у них не открывается сайт Альфа-банка. В этом убедился корреспондент altapress.ru.
Больше всего на сбои жалуются москвичи: почти 3 тыс. сообщений.
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При попытке войти в приложение Альфа-инвестиции появляется сообщение: «Наблюдаются проблемы со входом в приложение. Скоро все исправим!».
Некоторые пользователи также сообщают, что у них не открывается сайт Альфа-банка. В этом убедился корреспондент altapress.ru.
Больше всего на сбои жалуются москвичи: почти 3 тыс. сообщений.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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