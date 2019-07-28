Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула около 150 тысяч рублей

Женщина (год рождения — 1953) перезвонила на указанный в сообщении номер телефона и «оператор банка» сообщил потерпевшей, что для отключения услуги необходимо произвести некоторые операции. Потерпевшая прошла к ближайшему банкомату, где по указанию «сотрудника банка» произвела ряд операций, в результате чего с ее карты произошло списание крупной суммы денег.
По этому факту сотрудники отдела полиции по Индустриальному району Барнаула УМВД России возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников.
Полиция предупреждает: в случае поступления смс-сообщений с информацией о блокировке вашей карты, ни в коем случае не перезванивайте на указанный номер. Телефон круглосуточной «горячей линии» банка написан на обратной стороне вашей пластиковой карты.