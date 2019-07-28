Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Телефонные мошенники украли у жительницы Барнаула около 150 тысяч рублей

На сотовый телефон жительнице Барнаула пришло CMC-сообщение с информацией о том, что к банковской карте подключен «автоплатеж». В процессе его «отключения» неизвестные украли у женщины около 150 тыс. рублей, сообщил сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

Женщина (год рождения — 1953) перезвонила на указанный в сообщении номер телефона и «оператор банка» сообщил потерпевшей, что для отключения услуги необходимо произвести некоторые операции. Потерпевшая прошла к ближайшему банкомату, где по указанию «сотрудника банка» произвела ряд операций, в результате чего с ее карты произошло списание крупной суммы денег.

По этому факту сотрудники отдела полиции по Индустриальному району Барнаула УМВД России возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников.

Полиция предупреждает: в случае поступления смс-сообщений с информацией о блокировке вашей карты, ни в коем случае не перезванивайте на указанный номер. Телефон круглосуточной «горячей линии» банка написан на обратной стороне вашей пластиковой карты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость